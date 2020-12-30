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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

عرض «اللوكاندة وصباحية مباركة وهابي نيو يير» احتفالا بالعام الجديد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:58 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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يستعد عدد من مسارح القطاع الخاص لاستقبال العام الجديد، بعرض عدد من الأعمال المسرحية بدءا من غد بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

و يقدم المخرج مجدي الهواري أحدث عروض مسرح كايرو شو على مسرح "الماركيه" بالتجمع الخامس، وهي مسرحية "هابي نيو يير بالعربي" التي يتم افتتاح عرضها الأول غدا الخميس، من بطولة كلا من الفنان محمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وشيماء سيف، ودانا الحلبي، وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز، وأحمد عبدالوهاب، وإخراج مجدي الهواري.

ويستمر النجم أشرف عبد الباقي في تقديم مسرحية" اللوكاندة"، على مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد حيث سيتم عرضها غدا الخميس بالتزامن مع احتفالات رأس السنة

و" اللوكاندة" من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وبطولة أشرف عبدالباقي، ودياب، وحمدي الميرغني، وويزو، وإبرام سمير، ونورهان منصور، وأحمد الطماني، وعلي حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوي، وتدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها.

ويستمر نجما مسرح مصر على ربيع ومحمد أسامة "اوس اوس" في عرض مسرحية "صباحية مباركة" على مسرح جراند أوتيل بجاردن سيتي.، وسيتم عرضها يومي الخميس والجمعة بالتزامن مع احتفالات العام الجديد.

و "صباحية مباركة"، يشارك في بطولتها سليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجي.

وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني.

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