الراهب إبرام الأبنوبي: كنيسة الإسكندرية تُحافظ على تراثها الموسيقي

قال الراهب القس إبرام الأبنوبي، المتخصص في الألحان الكنسية وتاريخها، إن «الإسكندرية ظلت محافظة على تراثها الموسيقى وسلمته من جيل إلى جيل، وتميزت ببعض الألحان المندثرة الآن، التي ليس لها مقابل في القطر المصري مثل مرد أناجيل أحد الشعانين، أوصنا الكبيرة، والقطع اليونانية التي أدخلها المعلم القس تكلا في عهد البابا كيرلس الرابع من الكنيسة اليونانية، مع تقبيط موسيقاها لتتماشى مع اللحن القبطي».وأضاف «الأبنوبي»، في تصريحات له: «واندثرت الموسيقى الخاصة بها ما عدا لحن أي بارثينوس لعيد الميلاد المجيد، بينما احتفظت الإسكندرية بموسيقاها، ومن أجملها لحن تين أنسطاسين، واحتفظت أيضًا بألحان أخرى مختلفة موسيقيًا عما هو معروف في مصر، وتختلف في موسيقاها مع لحن كاطا ني خوروس الحجاب».