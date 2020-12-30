500 جنيه مكأفاة للعاملين بجامعة بنى سويف بمناسبة عيد الميلاد

وافق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، خلال ترؤسه لمجلس الجامعة في جلسته رقم 191 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على صرف 500 جنيه مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الإداري وجميع وحدات وكليات الجامعة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرًا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة وحسن سير العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.