رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

500 جنيه مكأفاة للعاملين بجامعة بنى سويف بمناسبة عيد الميلاد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:06 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
وافق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، خلال ترؤسه لمجلس الجامعة في جلسته رقم 191 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على صرف 500 جنيه مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الإداري وجميع وحدات وكليات الجامعة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرًا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة وحسن سير العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

موضوعات متعلقة

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2021 في القطاع الخاص والحكومي

عقب الإعدام.. والد «فتاة المعادى»: «مفيش حاجة تعوضنى بنتى.. والحكم يشفى الغليل»

إصابة ممرض في كاليفورنيا بـ«كورونا» بعد أسبوع من الحصول على لقاح «فايزر»

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

الصور

image description

حتى إشعار أخر.. جامعة أسيوط تجمد فاعلياتها لمواجهة كورونا

image description

توجيه من محافظ دمياط بشأن احتياجات مستشفى الحميات

image description

«سعد» يدرس شكاوي مدينة أسيوط الجديدة لإيجاد حلول فورية

image description

افتتاح مسجدين في أسيوط وسط تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

image description

غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير فى دمياط

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

«Malvern college Egypt» تحتفل بالعام الميلادى الجديد بأضواء مبهرة وتصدر البهجة للمصريين (صور)

مواعيد قيام الليل وكيفية الصلاة وعدد الركعات

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

17 إصدارا للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم فى 2020

بدء اختبارات الدفعة الثانية لصنايعية مصر

كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين.. جديد «القومي للترجمة»

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»