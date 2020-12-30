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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلامة أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة من تفجير مطار عدن لحظة وصولهم

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:55 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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نفت وسائل إعلام عربية تعرض أي من أفراد الحكومة اليمنية الجديدة لأي أذى خلال الانفجار الذي وقع منذ قليل.

وسقط عدد من القتلى والجرحى إثر وقوع انفجارات في مطار عدن، اليوم الأربعاء، لدى وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ومن المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، في وقت سابق، أن الخطوة تأتي في إطار اتفاق الرياض، مشيرًا إلى ضرورة تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي والعسكري لمواجهة ميليشيات الحوثي.

وصدر قرار جمهوري في 18 ديسمبر الجاري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.

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