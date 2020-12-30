ضبط 3800 قضية مخالفة في المترو وقطارات السكك الحديدية

شن قطاع الأمن الاقتصادي، اليوم الأربعاء، حملات موسعة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.أسفرت الحملات عن ضبط 3800 قضية متنوعة في مجال ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 11232 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية في ضبط 333 قضية متنوعة.وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 207 قضية فى مجال «الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط 5 قضايا.وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق من ضبط 1157 قضية تموينية متنوعة «غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية».ونجحت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط 25 قضية «مطبوعات، مصنفات سمعية وسمعية بصرية».تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة، العرض على النيابة للتحقيق.