محافظة القاهرة تقترب من انتهاء تطوير مسار العائلة المقدسة

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الجارى تنفيذها بمسار العائلة المقدسة والعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التى من شأنها تعطيل تنفيذ الأعمال.وأكدت نائب المحافظ على أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعتبر مشروعًا قوميًا وتوليه القيادة السياسية والدولة إهتمامًا بالغًا حيث يعود على الوطن واقتصاده القومي بتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 وتفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالسياحة الدينية.وأوضحت عبدالمنعم بأنه جارى العمل على قدم وساق بمجموعة عمل جادة تقوم بتنفيذ الأعمال.وأوضحت أنه جاري عمل بوابة حجرية بمدخل مجمع الأديان مكتوب عليها بالنحاس لإضفاء لمسة جمالية عند استقبال الزائرين، ووضع احواض زرع وتهذيب للاشجار وتكثيف المزروعات والمساحة الخضراء أمام مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالجزيرة الوسطى وشارع الإمامين وتركيب نخل بشارع الإمامين وشارع حسن الانور بالجزيرة الوسطى وايضا زرع نخل على طول المسار وبالقرب من كنيسة السيدة العذراء بالمعادى.وأضافت نائب محافظ القاهرة أنه جارى وضع لوحات ارشادية بالشوارع المحيطة بمجمع الأديان وسوف يتم نشر اللوحات الارشادية خارج المجمع على الطريق على طول المسار لتوجيه الزائرين لطريق المسار، بالاضافة إلى وضع لوحات مضيئة ارشادية تعريفية يتم تركيبها داخل مجمع الأديان حيث توضع كل لوحة على عمود تجميلي بتصميم يليق مع الحدث ويوضح عليها معلومات شارحة لكل أثر توضع بجانبه.وتابعت أنه تم الانتهاء من البرجولات الخشبية المنتشرة على الرصيف الخارجي لمسجد عمرو بن العاص بقواعد خرسانية.وأشارت نائب المحافظ إلى أن تم تركيب الحمامات ووضعها ملاصقة لحائط مترو الانفاق بناءا على التوصيات الأمنية، وتم تنفيذها بنسبة ٩٥% بجانب وضع مظلات خرسانية على طول المسار مصممة وتم تنفيذها بنسبة ٨٥%.وأكدت على المتابعة أول بأول مع مجموعة العمل التى تقوم بتنفيذ الأعمال للمساهمة والتوجيه المباشر فى عرض المقترحات والبدائل.