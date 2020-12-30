دير الأنبا شنودة بسوهاج يعتذر عن استقبال الزوار في قداس الميلاد

أعلن الأنبا أولوجيوس رئيس دير القديس الأنبا شنودة للرهبان الأقباط الأرثوذكس بمحافظة سوهاج، عن اعتذار الدير عن استقبال أي زيارات خلال قداس عيد الميلاد المجيد، بسبب الاحتياط من تزايد أعداد المُصابين بفيروس كورونا المعروف بـ"كوفيد- 19" في موجته الثانية.وأضاف الأنبا أولوجيوس في بيان رسمي نشره المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، أن الأمر نفسه ينطبق على قداس عيد القداس والذي يحل في التاسع عشر من يناير المقبل.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.