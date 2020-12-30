«الأتوبيس الطائر» يتابع العمل في مدارس الوادي الجديد

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، انطلاق رحلات "الأتوبيس الطائر" الخاص بقطاع التعليملمتابعة سير العمل بعدد من مدارس المحافظة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن تلك الرحلة تأتي لمتابعة منظومة العمل وتقديم كافة سبل الدعم الفني والمعنوي، وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فوري، حيث يضم الأتوبيس المتابعة التنسيقية والمتابعة الفنية والتوجيه المالي والإداري وعدد من موجهي المواد الدراسية المختلفة.وأشار النيلي، إلى استمرار أعمال المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية في جميع الإدارات التعليمية، لمتابعة منظومة العمل والعمل على تذليل العقبات التي قد تعرقل سير العمل وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.