برلماني: طارق شوقي مُبدع.. ولن نجد وزيرًا للتعليم أفضل منه

قال النائب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب: «لن نجد وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أفضل من الدكتور طارق شوقي، الذي أصبح أبًا حقيقيًا لجميع بناتنا وأبنائنا في مرحلة التعليم قبل الجامعي».وأضاف «الشريف»، في بيان اليوم الأربعاء: «أنا متابع جيد لصفحة الوزير طارق شوقي على الفيسبوك وغيره من الوزراء، ولكن دائمًا أجد وزير التعليم على تواصل مستمر مع بناته وأبنائه التلاميذ، ولا يترك أي قضية مهمة إلا ويتحدث فيها بلغة مبسطة ورفيعة المستوى، تصل إلى قلوب وعقول التلاميذ وأولياء أمورهم وجموع المعلمين والعاملين داخل وزارة التربية والتعليم».ووجه تحية قلبية للدكتور طارق شوقي، مؤكدًا أن «هذا الوزير المبدع يستحق فعلًا أن يحظى بثقة ودعم كبيرين من الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنجاز المشروع القومي العملاق لتطوير وتحديث التعليم في مصر».وأشاد بالنجاحات الكبيرة والعظيمة التي حققها الدكتور طارق شوقي في ملف التعليم، خلال المواجهة الشاملة لمصر للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.