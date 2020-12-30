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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة عميد «تربية المنوفية» السابق متأثرا بإصابته بكورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:47 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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توفي صباح اليوم الأربعاء، الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية بجامعة المنوفية السابق، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد نقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية.

وصرح مصدر بمديرية الصحة بالمنوفية، بأن الدكتور جمال الدهشان تدهورت حالته الصحية بالأمس وجرى نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم، حيث توفي متأثرًا بالفيروس اليوم.

وأكدت مصادر مسؤولة بجامعة المنوفية، أن الدكتور جمال الدهشان أصيب منذ فترة بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض الأعراض عليه وبإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

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