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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

براكين وأؤبئة.. خبراء أبراج: عام ٢٠٢١ الأسوأ

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:16 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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يتوقع خبراء الأبراج أن عام 2021 سيكون مكملا لما سبقه من انتشار الأوبئة والكوارث. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز توقعات خبراء الأبراج عن السنة الجديدة.

بابا فانجا
نشرت صحيقة الديلي ميل توقعات بابا فانجا عرافة شهيرة لعام 2021، فهناك عدد من الكوارث في انتظارنا للعام الجديد منها كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين، والعواصف والفيضانات.
كما توقعت العرافة البلغارية أن القارة ستشهد هجمات كيميائية، حيث تكون القارة في خطر، حيث أن الأوروبيون سيستخدمون الأسلحة الكيميائية ضد الأروبيون.

أنواع جديدة من الأمراض
وتوقعت عبير فؤاد لـ "الدستور " حدوث المزيد من الأمراض الفترة المقلبة، فسنمر بمرحلة صعبة، ومنها أمراض تصيب الجلد إلى جانب كورونا.

براكين
خبيرة الأبراج عبير محمود توقعت أنه سيحدث براكين وزلازل في هذا العام بالإضافة إلى هزات أرضية عالية وأمطار غير طبيعية.

تأزم الأوضاع المعيشية
وخبيرة الأبراج ماجي فرح كان لها رأي آخر فيما يخص توقعات عام 2021 ولكنه لازال من التوقعات السيئة، حيث توقعت حدوث آزمات اقتصادية ومعيشية، كما توقعت حدوث خلافات داخلية وخارجية، وتوقعت سابقًا ماجي أن عام 2020 سيكون عام صعب على البشرية أجمع تتوقع ايضًا أن عام 2021 سيكون ملاذ وملجأ للكثيرين، حيث سيشهد تحولات والعديد من التغيرات الشاقة عليهم فهو امتداد للعام الذي يسبقه.

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