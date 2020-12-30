محمد عبدالرحمن ينتهي من بروفة «هابي نيو يير بالعربي»

كشف الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، عن انتهاءه أمس من البروفة النهائية لمسرحية "هابي نيو يير بالعربي"، استعدادا لافتتاحها غدا على مسرح "كايرو شو" بالتجمع الخامس.وقال عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أتمنى أن تنال المسرحية إعجاب الجمهور".ويقدم «توتا» شخصية محامي، يتعاون مع إحدى العائلات الثرية، الذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة، في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشكلات والمواقف بين الأصدقاء."هابي نيو يير بالعربي" بطولة محمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وشيماء سيف، ودانا الحلبي، وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز، وأحمد عبدالوهاب، وإخراج مجدي الهواريويبدأ عرض المسرحية غدا في الساعة التاسعة مساءً على مسرح الماركيه.