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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تواصل استعداداتها لبطولة العالم لكرة اليد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:44 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم الاستعداد لبطولة العالم لكرة اليد المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة بمحافظة القاهرة.

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في تصريحات لـ "الدستور" أنه تم رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالصالة المغطاة، والمرور عليها بالمنطقة الشرقية حسب أجندة عمل المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة.

وأشار "صابر" إلى أن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية العام الماضي، صاحبها رفع كفاءة شاملة لمحيط استاد القاهرة والصالة المغطاة والذي أثر إيجابيا على الاستعداد لبطولة العالم لكرة اليد، بجاهزية الشوارع المحيطة والميادين المطلة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ولفت الى متابعة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لملف بطولة كأس العالم لكرة اليد بشكل لحظي.

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