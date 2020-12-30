تفاصيل انفجار مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، إن الانفجار الذي وقع في مطار عدن، والذي تزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة، استهدف صالة الوصول في مطار عدن قبل نزول وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من الطائرة.ووقع عدد من القتلى والجرحى في الانفجار، كما وقعت 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت المطار، وذلك وفقا لوسائل الإعلام العربية.