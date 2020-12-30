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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل انفجار مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:51 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، إن الانفجار الذي وقع في مطار عدن، والذي تزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة، استهدف صالة الوصول في مطار عدن قبل نزول وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من الطائرة.

ووقع عدد من القتلى والجرحى في الانفجار، كما وقعت 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت المطار، وذلك وفقا لوسائل الإعلام العربية.


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