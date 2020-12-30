«الضرائب» تطرح برومو انطلاق المنظومة الإلكترونية

أطلقت مصلحة الضرائب المصرية على "يوتيوب" برومو انطلاق المنظومة الضريبية بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة يناير 2021.وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من أول يناير يلتزم الممولون من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك وفقًا لقرار وزير المالية رقم 296 لسنة 2020، والذي ألزم الشخص الطبيعي أى الفردي "صاحب نشاط مهني أوتجاري أوصناعي، أولديه إيرادات ثروة عقارية"، بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا، وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل.