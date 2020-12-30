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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: دعم المرأة اقتصاديا بوابة رئيسية لتمكينها في كافة المجالات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:41 م
النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة جيهان البيومي
محمد جعفر
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أشادت النائبة الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، بقرار الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بشأن منح حوافز ومزايا مالية للوحدات والهيئات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية لتمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها خلال عام 2021، واصفة هذا القرار بالممتاز خاصة في ظل الظروف التي تُعاني منها البيوت المصرية مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت عضو البرلمان خلال البيان الصادر لها، أن الدولة دائمًا تحرص على دعم المرأة المصرية بمختلف الفئات والطبقات، مما يٌساعد على تمكينها في كافة المجالات، خاصة وأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو البوابة الرئيسية لتمكينها في كافة المجالات على أرض الواقع، لافتة إلى أنها لم تستطيع المرأة أن تمارس دورها في المُجتمع بموضوعية ومهنية وحرفية إلا إذا كان لديها مصادر دخل مستقل.

وأكدت عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، أن الكثير من المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تقوم بها الحكومة للمرأة تساعد على تمكين المرأة ولكن بصورة غير مباشرة، ولذلك منح حوافز ومزايا مالية للشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية تستهدف تمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها، مما يُساعد الدولة على تنفيذ خطتها في تحقيق التنمية المُستدامة 2030، والتي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية بين الجنسين في الوصول للتمويل.

وطالبت الحكومة بوضع عدد من الضوابط الواجب مراعاتها والالتزام بها كأحد متطلبات إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، والتي تُساعد على حظر التمييز بين الرجل والمرأة، خاصة وأننا مجتمع ذكوري بالطبع.

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