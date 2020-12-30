حتى إشعار أخر.. جامعة أسيوط تجمد فاعلياتها لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، وقف كافة الفاعليات التي تستلزم وجود كثافة عالية من الحضور، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وهو ما سوف يتضمن وقف حفلات تخرج الطلاب والمهرجانات الفنية والطلابية وذلك لحين إشعار آخر.وعقدت جامعة أسيوط، اجتماع مجلس الجامعة عن شهر ديسمبر 2020، برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، ومشاركة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وبحضور النواب لمختلف القطاعات وعمداء كليات الجامعة العملية والنظرية.وشدد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، على عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق الغرامة ضد المخالفين سواء كانوا أفراد أو منشأت كالمطاعم والكافتيريات والمقاهي لمواجهة فيروس كورونا.ومن جهته، نفى الجمال، رئيس جامعة أسيوط، كل ما أشيع عن تعطيل الدراسة أو وقف الفصل الدراسي الأول أو وجود ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعة في أي كلية من الكليات وهو ما يُعد شائعة مغلوطة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مؤكدا استمرار العملية التعليمية، سواء حضوريًا بالكليات أو إلكترونيًا على المنصات التعليمية، مشيرا إلى أن الامتحانات العملية الجارية بعدد من كليات الجامعة، وكذلك امتحانات نصف الفصل الدراسي الأول، تجرى وفق الإجراءات الاحترازية المعلنة من وجود مسافات تباعد اجتماعي بين الطلاب والتأكد من ارتداء الكمامات وتوفير مواد التطهير والتعقيم اللازمة وتقسيم أعداد الفرق الدراسية إلى مجموعات صغيرة للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.وأوضح الجمال، أن أعداد الإصابات داخل الجامعة، بفيروس كورونا، لا تتعدى 19 حالة بين الطلاب سواء في الكليات أو بالمدينة الجامعية ما زالت معدلها تحت المتوسط، ولا تشهد الجامعة ارتفاعًا في معدلات الإصابة حاليا.