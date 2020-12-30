رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حتى إشعار أخر.. جامعة أسيوط تجمد فاعلياتها لمواجهة كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:39 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، وقف كافة الفاعليات التي تستلزم وجود كثافة عالية من الحضور، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وهو ما سوف يتضمن وقف حفلات تخرج الطلاب والمهرجانات الفنية والطلابية وذلك لحين إشعار آخر.

وعقدت جامعة أسيوط، اجتماع مجلس الجامعة عن شهر ديسمبر 2020، برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، ومشاركة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وبحضور النواب لمختلف القطاعات وعمداء كليات الجامعة العملية والنظرية.

وشدد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، على عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق الغرامة ضد المخالفين سواء كانوا أفراد أو منشأت كالمطاعم والكافتيريات والمقاهي لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جهته، نفى الجمال، رئيس جامعة أسيوط، كل ما أشيع عن تعطيل الدراسة أو وقف الفصل الدراسي الأول أو وجود ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعة في أي كلية من الكليات وهو ما يُعد شائعة مغلوطة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مؤكدا استمرار العملية التعليمية، سواء حضوريًا بالكليات أو إلكترونيًا على المنصات التعليمية، مشيرا إلى أن الامتحانات العملية الجارية بعدد من كليات الجامعة، وكذلك امتحانات نصف الفصل الدراسي الأول، تجرى وفق الإجراءات الاحترازية المعلنة من وجود مسافات تباعد اجتماعي بين الطلاب والتأكد من ارتداء الكمامات وتوفير مواد التطهير والتعقيم اللازمة وتقسيم أعداد الفرق الدراسية إلى مجموعات صغيرة للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.

وأوضح الجمال، أن أعداد الإصابات داخل الجامعة، بفيروس كورونا، لا تتعدى 19 حالة بين الطلاب سواء في الكليات أو بالمدينة الجامعية ما زالت معدلها تحت المتوسط، ولا تشهد الجامعة ارتفاعًا في معدلات الإصابة حاليا.


موضوعات متعلقة

والد «فتاة المعادى» يحضر جلسة الحكم على قاتليها

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

قفزت من سيارة.. استدعاء ضابط التحريات في مصرع فتاة بالقاهرة الجديدة

تفاصيل انفجار مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة

الصور

image description

حتى إشعار أخر.. جامعة أسيوط تجمد فاعلياتها لمواجهة كورونا

image description

توجيه من محافظ دمياط بشأن احتياجات مستشفى الحميات

image description

«سعد» يدرس شكاوي مدينة أسيوط الجديدة لإيجاد حلول فورية

image description

افتتاح مسجدين في أسيوط وسط تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

image description

غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير فى دمياط

الأكثر قراءة

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

مواعيد قيام الليل وكيفية الصلاة وعدد الركعات

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

طريقة تجفيف الملابس المبللة في درجة حرارة تحت الصفر؟

ماذا تفعل عند شراء كميات كبيرة من الخضروات؟

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين.. جديد «القومي للترجمة»

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»

«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا

الليلة.. كلاسيكيات السينما التسجيلية بالثقافة السينمائية