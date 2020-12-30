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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مجهولة في محل بالشرقية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:50 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر.

وتم ضبط (7،5 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.

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