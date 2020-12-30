توجيه من محافظ دمياط بشأن احتياجات مستشفى الحميات

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، خلال زيارتها لمستشفى الحميات، الموقف الخاص بمجابهة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من انتظام سير العمل بالمكان.والتقت المحافظ بمديرة المستشفى ومدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة، وتفقدت الصيدلية الرئيسية والطوارئ وغرف الكشف وفرز الحالات المشتبه فى إصابتها وفقا لاشتراطات محددة، كما مرت على وحدة العناية المركزة وغرف سحب العينات ومعامل الدم و«pcr»، وتأكدت من توافر الأطقم الطبية المستلزمات والأدوية المدرجة ببروتوكولات العلاج، واطلعت على المخزون الاستراتيجى من العلاج؛ للتأكد من توافر رصيد يغطى احتياجات الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توافر الأكسجين وسلامة شبكة الغازات، وأيضًا متابعة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والإجراءات والتدابير الوقائية.واستمعت محافظ دمياط الى شرح تفصيلى عن إجراءات التى يتم اتخاذها مع المرضى، وآليات التعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى جهود إدارة الطب الوقائى لتوزيع بروتوكولات العلاج على الحالات التى تخضع للعزل المنزلى من خلال الإدارات الصحية.ووجهت بحصر جميع الاحتياجات اللازمة للمستشفيات، وعرض بيان شامل بها، للبدء فورًا في توفيرها، وإستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي تداعيات محتملة.