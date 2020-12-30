روسيا تعلن تطوير «ترياق لكورونا» بفاعلية 99%

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية عن تطوير دواءين جديدين لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقالت رئيسة الوكالة فيرونيكا سكفورتسوفا، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء: "إن أول هذين العقارين هو بمثابة ترياق لعدوى كورونا لتأثيره المباشر على الجراثيم المسببة للفيروس، واجتيازه الاختبارات قبل السريرية التي أظهرت سلامته التامة وعدم تأثيره على صحة الناس بنسبة فاعلية 99%".وأوضحت أن وكالتها قد أعدت الوثائق اللازمة لطلب الترخيص بإطلاق الاختبارات السريرية للدواء، معربة عن أملها أن يحدث ذلك بحلول نهاية العام الجاري.وتابعت سكفورتسوفا: "إذا أثبتت التجارب السريرية فاعلية هذا العقار، فإنه سيصبح أول دواء آمن وفعال ذا أثر مباشر ضد الفيروس وأن الدواء الثاني الذي اجتاز الاختبارات السريرية وتستكمل حاليًا آخر مراحل تسجيله يهدف للوقاية مما يسمى "عاصفة السيتوكين" وتخفيفها في حالات الإصابة البليغة بمرض (كوفيد-19)".وتعني "عاصفة السيتوكين" الحالة التي يبدأ فيها نظام المناعة في جسم المصاب في مهاجمة الخلايا السليمة وليس المريضة فقط.