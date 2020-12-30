ضبط 3 أطنان أرز ومكرونة فاسدة في المنوفية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.وتبين ضبط 3.1 طن "أرز أبيض، مكرونة" معبأة داخل عبوات لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.