الخريطة البرامجية للراديو 9090 في 2021

ويواصل برنامج "أجيال" مسيرته، من تقديم الدكتور محمد رفعت، والإعلامية فاطمة مصطفى.

برنامج "كلام بالمصرى" للإعلامى محمد على خير، يذاع أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الساعة 3 إلى 4 عصرا.

ويتناول البرنامج قصص الماضى، ويربطها بمواضيع مثارة حاليا، بين الناس.

شهدت الخريطة البرامجية للراديو 9090 تطويرا كبيرا يناسب الذوق العام المصرى بمختلف فئاته، حيث تضم الخريطة مجموعة متنوعة من البرامج الاجتماعية، والرياضية، والفنية، وأيضا الدينية.وجاءت خريطة الراديو 9090 للعام الجديد كالتالي، حيث تواصل الإعلامية فاطمة مصطفى تقديم برنامجها المتميز "الراديو بيضحك" فى الخريطة البرامجية الجديدة للراديو 9090، خلال عام 2021، ويذاع الثلاثاء، والخميس من كل أسبوع من 6 إلى 8 مساء.ويذاع "أجيال"الذى يهتم بكل ما يخص الطفل وكيفية التعامل معه، الأربعاء من الساعة 12 ظهرا إلى 2 عصرا.ويواصل الراديو 9090 خلال عام 2021، إذاعة برنامجى "الدقيقة الأولى" و"آخر اليوم"، من تقديم عبدالرحمن الصاوى، وسمر إبراهيم، ومحمود السعيد، ورغدة الشيمى، ورامى الحلوانى، وعلا سمير، وياسمين الحفناوى، من خلال كل ما هو جديد عن أهم الأحداث التى وقعت على مدار الساعة، يوميا من الساعة 7 مساء حتى 11 مساء.ومن أحدث برامج الراديو 9090 فى عام 2021، "إيه المشكلة"، تقديم مها مصطفى، ومى إيهاب، ويذاع يوم الأحد من الساعة 12 إلى 2 صباحا، وهو يعرض مشكلة يمر بها الشباب، مع أخذ رأى المستمعين فى الحلول.ويواصل الإذاعي حسام عصام تقديمه برنامجه "مفيش نوم" ضمن خريطة برامج العام الجديد، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 12 إلى 2 صباحا.ويواصل الإعلامى أحمد يونس تقديم برنامجه المتميز "كلام معلمين"، للعام السادس على التوالى، عبر الراديو 9090، خلال العام الجديد 2021.البرنامج الذى تربع على القمة لسنوات، يذاع يوم الخميس من الساعة 12 إلى 2 صباحا، ويحظى بنسبة استماع كبيرة، لدى الجمهور.ومن أهم فقرات البرنامج: "المعلمين وصلوا – خد عندك عن الحقائق الغريبة – فى الكام يوم اللى فاتوا عن أهم أحداث الأسبوع - مينى مكس – كان ياما كان - قصة قصيرة بها عبرة – إنت المعلم ويستضيف فيه أحد الضيوف – وقصة الرعب - وملفات سرية - تجارب حقيقية".وتشهد الخريطة البرامجية الجديدة لـ الراديو 9090 فى عام 2021، استمرار تقديم برنامج "صباحك ومطرحك" للإعلامى أحمد يونس، ويذاع من الأحد إلى الخمىس من الساعة 7 إلى 9 صباحا.ويشهد عام 2021، مواصلة تقديم برنامج "لسه الصبح" لـ فادى إبراهيم من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 إلى 10 صباحا.ويواصل الإعلامى إبراهيم فايق تواجده على الراديو 9090، خلال الخريطة البرامجية الخاصة بعام 2021، من خلال برنامجه "ملعب 9090" من الأحد إلى الثلاثاء من الساعة 11 صباحا إلى 12 مساء.ويقدم الإعلامى تامر بدوى خلال الخريطة الجديدة لـ الراديو 9090، برنامج "كل البطولات"، الأربعاء والخميس من الساعة 11 صباحا إلى 12 مساء.البرنامج يقدم تغطية شاملة لكل ما يخص الرياضة العالمية، مع تحليل لأحداث لقاءات الكرة العالمية.فيما يواصل الإعلامى رامى رضوان تقديم برنامجه "تفرق" خلال عام 2021، وسيذاع الأحد من الساعة 12 ظهرا إلى 2 عصرا.ومن البرامج التى ستقدم خلال العام الجديد، "حالة جديدة" من تقديم سالى سعيد وهند جاد، ويذاع البرنامج يوم الإثنين من الساعة 12 ظهرا إلى 2 عصرا."حالة جديدة" برنامج اجتماعى يستهدف المرأة، وكيفية التعامل مع المشاكل التى تواجهها، أيا كان نوعها، سواء كانت فى حياتها الخاصة، أو العملية.ويعود الإعلامي أحمد الطاهرى لتقديم برنامجه "المانيفستو"، الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 2 عصرا، لتسليط الضوء على كواليس العمل الإعلامي والصحفى والبرلمانى فى مصر من خلال فقرات "إنت مين – الجورنالجى – عالم تانى – المانيفستو معاك".ويستمر خلال العام الجديد، إذاعة برنامج "عربيتك" لـ معتز عاطف، يوم الخميس من الساعة 12 ظهرا إلى 2 عصرا."كلام بالمصرى" برنامج حوارى سياسى اجتماعى يغطى أحداث، وقضايا الشارع المصرى الساخنة عن طريق وجهة نظر المجتمع، ورأى الشارع فى هذه الأحداث والقضايا.ويواصل الإعلامى أحمد خيرى تقديم برنامجه "حال بلدنا"، الأربعاء والخمىس من الساعة 3 إلى 4 عصرا.البرنامج يتابع الوضع الحكومى، وقراءة مجتمعية للمشاكل التى تحيط بالشارع المصرى، والجديد الذى يمكن أن يقدم للجمهور من خدمات وحل مشاكله.ويذيع الراديو 9090 خلال 2021، برنامج "افصل واسمع" من تقديم محمد نشأت وشيماء حافظ وإيمان مختار، من الأحد إلى الخمىس الساعة 4 إلى 6 مساء.فيما يذيع الراديو برنامج "قد المقام" من تقديم بسنت بكر، الجمعة والسبت من الساعة 12 إلى 2 صباحا، ويعرض فن الزمن الجميل والحديث عن الموسيقى، وذاكرة صناعتها، والأغنية المصرية والعربية الطربية والغربية.ويواصل الراديو إذاعة برنامج "باب الغنا" تقديم مينا عطا، ورنا سماحة يوم الأحد من الساعة 6 إلى 8 مساء.البرنامج قائم على فكرة الرأى والرأى الآخر من خلال الفقرات والألعاب والمسابقات الفنية الخفيفة.وأعلن الراديو 9090 استمرار تقديم برنامج "دقى يا مزيكا"، للإعلامى عبدالفتاح مصطفى، ويذاع يومى الإثنين، والأربعاء من الساعة 6 إلى 8 مساء."دقى يا مزيكا" برنامج يعتمد على إذاعة موسيقى وأغنيات السبعينات والثمانينات والتسعينات، واستعادة الذكريات.ومن أهم البرامج التى سيتم تقديمها، برنامج "راديو سكوب" للإعلامية غدير حسان، ويذاع يومى الإثنين والأربعاء من الساعة 9 إلى 11 مساء.ومن أهم البرامج التى ستذاع على الراديو 9090، برنامج "الميكس" من تقديم محمد صلاح، ويذاع الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 إلى 11 مساء، وهو برنامج أغنيات ريميكسات.ومن أهم البرامج، أيضا، والتى ستذاع على الراديو 9090، برنامج "مصابيح الجمال" تقديم الشيخ الدكتور أسامة الأزهرى، ويذاع الجمعة من الساعة 2 إلى 3 عصرا."مصابيح الجمال" برنامج دينى عن مفاتيح جمال الإيمان ويتناول المسائل الدينية عامة، والأمور الفقهية بطريقة ميسَّرة عن طريق التواصل مع المستمعين سواء بالمكالمات التليفونية، أو إرسال الاستفسارات والأسئلة عن طريق الرسائل أو صفحات التواصل الاجتماعى والإجابة عليها على الهواء.وتقدم عبير بسيونى برنامج Follow يوم الجمعة من 8 إلى 10 مساء، وهو برنامج عن كل ما يخص مواقع السوشيال ميديا، والتكنولوجيا.ومن أهم برامج الخريطة الجديدة، برنامج "يالا بينا" من تقديم رغدة الشيمى، ورضوى حسن، ويذاع يوم السبت من الساعة 12 إلى 2 ظهرا، ويقدم نماذج حقيقية لشباب استطاعوا من خلال مشروعات صغيرة تحقيق النجاح فى حياتهم العملية.فيما يواصل محمود الفقى تقديم برنامج "فى الزمن ده" خلال خريطة الراديو 9090 عام 2021، يوم السبت من كل أسبوع، من الساعة 4 إلى 6 مساء.وتقدم برنامج "اقنعنى واقنعك"، السبت من الساعة 6 إلى 8 مساء، لتناول قضية اجتماعية تهم المجتمع ومطروحة على الساحة، ومناقشتها بأسلوب خفيف.وخلال العام الجديد 2021، سيتم إذاعة برنامج "ماذا ولماذا" من تقديم الدكتورة نائلة عمارة، يوم السبت من كل أسبوع، من الساعة 8 إلى 10 مساء."ماذا ولماذا" برنامج يقوم على قراءة المواقف الإعلامية لبرامج التوك شو، والصحافة المصرية والعربية والعالمية، مع استضافة شخصية معنية بالحدث الأهم فى الحلقة، والرد على مواقع التواصل الاجتماعى.