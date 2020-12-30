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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 81.5 مليون

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:45 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 81.5 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و781891.

وأوضحت الوكالة أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر 2019.

ووفقا لإحصاء الوكالة، فإن الدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات والإصابات، هى: "الولايات المتحدة: 334933 وفاة و19262073 إصابة، الهند 148153- 10224303، البرازيل 191570- 7504833، روسيا 55827- 3105037، فرنسا 64078- 2574041، المملكة المتحدة 71567- 2382865، تركيا 20388- 2178580، إيطاليا 73029- 2067487، إسبانيا 50442- 1893502، ألمانيا 32107- 1687185".

أما أكثر الدول العربية من حيث عدد الوفيات والإصابات، العراق 12800- 593541، المغرب 7314- 435189، السعودية 6204- 362488، الأردن 3801- 291393، الإمارات 662- 204369، لبنان 1430- 175118.

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