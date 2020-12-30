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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة ممرض في كاليفورنيا بـ«كورونا» بعد أسبوع من الحصول على لقاح «فايزر»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:41 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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كشف تقرير إخباري عن أن نتيجة فحص ممرض، يبلغ من العمر 45 عامًا في كاليفورنيا، أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، للكشف عن «كوفيد-19» جاءت بعد أكثر من أسبوع من تلقيه لقاح شركة فايزر للوقاية من «كوفيد-19».

وكان الممرض ماثيوو، الذي يعمل في مستشفيين محليين مختلفين، قال على صفحته على «فيسبوك» يوم 18 ديسمبر، إنه تلقى جرعة من لقاح «فايزر»، وأبلغ منفذًا إعلاميًا ينتسب لقناة «إيه.بي.إس نيوز» التليفزيونية، إن ذراعه ظلت محتقنة لمدة يوم لكنه لم يصب بأي آثار جانبية أخرى.

وقال التقرير إن الممرض شعر بعد ستة أيام بإعياء في ليلة عيد الميلاد، بعد أن أمضى دورة عمل في وحدة «كوفيد-19»، وأصيب ببرد وشعر فيما بعد بآلام في العضلات وبالإرهاق.

وقال كريستيان راميرز، خبير الأمراض المعدية في مراكز صحة الأسرة بسان دييجو، في التقرير الإخباري، إن هذا السيناريو وارد.

وأضاف: «نعلم من الاختبارات السريرية للقاح أنه سيستغرق ما بين عشرة أيام و14 يومًا للبدء في تكوين الحماية».

وتابع: «تلك الجرعة الأولى تعطيك فيما نعتقد أنه وقاية حوالي 50 في المائة وتحتاج للجرعة الثانية لرفعها إلى 95 في المائة».

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