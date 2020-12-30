رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
عالم
انفجار عنيف بمطار عدن لحظة هبوط طائرة الحكومة اليمنية
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:28 م
عبير سليم
طباعة
أفادت قناة «العربية الحدث» الإخبارية بوقوع انفجار عنيف وإطلاق رصاص في مطار عدن لحظة هبوط الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية.
موضوعات متعلقة
حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)
الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»
إصابة ممرض في كاليفورنيا بـ«كورونا» بعد أسبوع من الحصول على لقاح «فايزر»
«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة
الصور
حتى إشعار أخر.. جامعة أسيوط تجمد فاعلياتها لمواجهة كورونا
توجيه من محافظ دمياط بشأن احتياجات مستشفى الحميات
«سعد» يدرس شكاوي مدينة أسيوط الجديدة لإيجاد حلول فورية
افتتاح مسجدين في أسيوط وسط تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا
غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير فى دمياط
الأكثر قراءة
بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية
مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد
18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا
الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»
المزيد
إنفوجراف
مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)
«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)
6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)
عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)
نجم الساعة
تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم
منوعات
موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول
«Malvern college Egypt» تحتفل بالعام الميلادى الجديد بأضواء مبهرة وتصدر البهجة للمصريين (صور)
مواعيد قيام الليل وكيفية الصلاة وعدد الركعات
اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021
المزيد
أيام زمان
الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري
«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة
قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»
«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟
المزيد
مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد
الثقافة
17 إصدارا للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم فى 2020
بدء اختبارات الدفعة الثانية لصنايعية مصر
كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين.. جديد «القومي للترجمة»
مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»
المزيد