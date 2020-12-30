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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

أولويات لاختيار لقاح كورونا.. الأولى لـ «الصيني» يليها «استرازينيكا»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:15 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون المبادرات، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن اللجنة تدرس كافة الأنواع من لقاح فيروس كورونا المستجد، وكان لها عدد من المعايير لاختيار لقاح فيروس كورونا على رأسها المأمونية والفعالية والأبحاث الاكلينيكية وأعداد المشاركين والمتطوعين على هذه اللقاحات من جانب الدول والتكنولوجيا الخاصة بنقل اللقاح.

أولويات الدولة في اختيار لقاح فيروس كورونا

وأضاف لـ "الدستور" أن اللجنة وضعت 3 أولويات عند اختيار لقاح فيروس كورونا، الأولوية الأولى كانت اللقاحات المعطلة ومنها اللقاحات المنتجة فى الصين وعلى رأسها لقاح "سينوفارم"، والأولوية الثانية كانت للقاحات المضاعفة ومنها لقاح استرازينيكا، والأولوية الثالثة كانت لأي لقاح سيظهر ويثبت فعاليته.

التعاقد على لقاحات كورونا

وأشار مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون المبادرات، إلى أن وزارة الصحة وقعت اتفاق مع منظمة "الجافي" من خلال تحالف "كوفاكس" للحصول على كمية 20% من احتياجات الشعب المصرى.

وأعلن عن وصول دفعات جديدة من لقاح فيروس كورونا الصينى خلال أيام، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تستهدف تلقيح الأطقم الطبية بمستشفيات "الصدر – العزل – الحميات" وفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، في المرحلة الأولى.

موعد ذروة إصابات كورونا فى مصر

وفيما يخص موعد ذروة إصابات كورونا في مصر، أكد الدكتور محمد حساني، إنه وبائيًا لا نستطيع الحكم على وصول مصر لذروة الاصابات من عدمه، إلا بعد انتهائها مثلما حدث في الموجة الأولى خلال شهري يونيو ويوليو.

وتابع قائلًا: "لا يستطيع أحد التنبؤ بالذروة مستقبلًا بشكل دقيق، حيث أن جميع التوقعات في العالم كانت مستندة على الفترة التي انتهت فيها الذروة، ما يعني أننا نعرف الذروة بأثر رجعي".

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رابط موقع تسجيل حجز لقاح كورونا في مصر

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