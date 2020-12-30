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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يناشد المواطنين بسرعة التقدم لتصالح على مخالفات البناء

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:28 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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ناشد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء ودفع مبالغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25% من قيمة المخالفة، قبل انتهاء المهلة المحددة يوم غدا الخميس تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وطالب المحافظ المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، حيث تعد هذه المهلة هي الأخيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات عند تطبيق القانون على المخالفين الذين لم يقوموا بإجراءات التصالح.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وأضاف محافظ القاهرة أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص مشيرًا إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وحقوق الدولة.

وشدد محافظ القاهرة على مسؤولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون، مطالبًا رؤساء الأحياء بتذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا للقانون.

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