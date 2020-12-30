رحلة البحث عن أطفال أسوياء.. مؤسسات «التضامن» تحتوى منحرفي السلوك

مؤسسة كاريتاس: نستقبل منحرفي السلوك من سن 13

دور التربية: "إقامتنا مؤقتة للأطفال"

أطفال تحولوا من الإنحراف إلى الإيجابية

مؤسسة ابتسم: "نعتمد على العلاج المعرفي"

مدير الدفاع الاجتماعي: "نوفر حياة جديد للأطفال منحرفي السلوك"

اخصائية تعديل سلوك: "هناك فرق بين المجرم ومنحرف السلوك"

تقف الحكومة حائرة أمام جرائم يرتكبها أطفال، فهم ليسوا مجرمين يودعون السجون بسبب عدم تخطيهم السن القانوني، وفي نفس الوقت وضعهم بمؤسسات الأحَداث يقضي على مستقبلهم، وتركهم عقب تلك الجرائم طلقاء يعطيهم شعور بأن ما فعله عاديًا أو يمكن تكراره دون محاسبة رادعة لهم، لاسيما أولئك الأطفال الذين يفقد ذويهم السيطرة على تصرفاتهم.عقب واقعة "طفل المرور"، قررت النيابة العامة إيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة أسبوع على أن يتم تقديم جلسات تأهيل نفسي موصى بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة.دور الرعاية الاجتماعية تتبع وزارة التضامن، وتهدف إلى تأهيل وتعديل وتقويم سلوك الطفل وإعادة دمجه في المجتمع، والتأكد من علاج أسباب الخطر السلوكي الأسري والإجتماعي، أعلنت عن 4 شروط مؤخرًا للالتحاق بها.تقبل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الأطفال شديدي الانحراف من مرتكبي الجنايات والجنح والذين يقل سنهم عن خمسة عشر عامًا، بشرط ألا يكون مصابًا بإحدى الأمراض العقلية، العصبية، المعدية، ويندرج تحت مسمى أطفال في خطر."الدستور" تحدثت مع مسؤولي تلك المؤسسات، وؤصدت قصصا ناجحة لأطفال تم تعديل سلوكهم.إيهاب طلعت، المشرف على إقامة الأطفال المؤقتة داخل المؤسسة بحي شبرا بالقاهرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أوضح أنهم يستقبلون الأطفال من عدة جهات أولها الحالات التي تأتي عن طريق خط نجدة الطفل، المحولون من فريق أطفال بلا مأوى، وحالات محولة من بعض الجمعيات الخاصة.أكد أن المؤسسة تقبل البنين حتى 13 عامًا، مبينًا أنه أغلب الأطفال الذين تستقبلهم الدار جاءوا نتيجة معاناتهم ظروفًا نفسية واجتماعية قاسية من خلال تعرضهم للعنف الجسدي والمعنوي من المجتمع، كذلك تعرضهم للتفكك الأسري.وأضاف أن دور المؤسسة هو وضع خطط تأهيلية لهؤلاء الأطفال من شأنها التعامل مع كل جوانبهم الحياتية لتعديل سلوكياتهم المدمرة، ويتم تطبيقها خلال فترة إقامة الطفل التي تبدأ من 6 شهور وقد تمتد إلى عامين حسب احتياجه للتأهيل.وتابع: "تتم الاستعانة بعدد من خبراء علم النفس، للتعامل مع كل طفل على حدة والتعرف على مشاكله، وبالتالي معالجته، وتعتمد الخطة على إلحاق الأطفال بالأنشطة، التي من شأنها تفريغ طاقتهم بديلًا عن تفريغها باستخدام العنف والسلوكيات المنحرفة".واستطرد: "أبرز هذه الأنشطة الرياضية، وتتم عن طريق تفعيل اشتراكات في عدد من مراكز الشباب، واختيار الألعاب الملائمة لكل طفل والاهتمام بممارستها بشكل منتظم، وتبين أهمية تلك الأنشطة الرياضية عن غيرها مع الأطفال بشكل ملحوظ نظرًا لما تحققه من نتائج مذهلة في تعديل سلوكياتهم".وقال: "تسعى المؤسسة إلى الاهتمام بتعليم الأطفال باعتباره أحد الوسائل التي بها يرتقي الطفل ويعدل سلوكه تلقائيًا، إذ تعمل على إرسال الأطفال إلى بعض مدارس التعليم المجتمعي والتي تعادل التعليم الابتدائي"."م.أ" طفل التحق بمؤسسة كريتاس أحد النماذج الناجحة، التحق بها في عر 7 سنوات، وكان يعاني استغلاله في التسول ما جعل سلوكه منحرفًا، وعند رفضه للاستغلال تعرض لمعاقبته بالحرق لتطول آثار التعذيب أجزاء حساسة بجسده مسببه جروحًا خطيرة.وقال مشرف الدار، إن أحد الجيران أبلغ عن الطفل وأودعه المؤسسة نظير سلوكه الذي أصبح منحرفًا، وبالفعل أقام الطفل لمدة عام كامل تم فيه توفير الرعاية الطبية والنفسية له وإلحاقه بإحدى المدارس التابعة للمؤسسة، التي حسنت من حالته النفسية والعضوية بشكل ملحوظ.قصة أخرى يرويها مشرف المؤسسة، لطفل يدعى "ت.م" 12 عامًا، أصاب صغير بعاهة مستديمة، بسبب تعرضه للضرب والعنف من قبل والديه، فأصبح سلوكه منحرفا.وتابع: كان التركيز مع هذه الحالة، على التعامل مع الأب والأم لتوعيتهما بطبيعة معاناة طفلهما، وهو الأمر الذي استغرق وقتًا طويلًا، حيث استمر الطفل داخل الدار فترة لم تقل عن عام، تم خلالها السيطرة على حركاته المفرطة عن طريق تعرضه لبرامج نفسية وعلاجية من شأنها تهدئته، تحسنت حالته بشكل ملحوظ وأصبح أكثر هدوءً.دور التربية بمحافظة الجيزة، أحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتبع وزارة التضامن، تهتم بتعديل سلوك الأطفال المنحرفين، تستقبل الإقامة المؤقتة لحالات سواء يرسل بها الآباء أو عن طريق عدد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بشئون الطفل، أو عن طريق مؤسسات الأحداث.وأكد أيمن محمد مشرف الدار أن المؤسسة تعمل على تعديل سلوك الأطفال ليس عن طريق التعامل معهم فقط، بل يمتد الأمر للتواصل مع آبائهم والعمل على حل مشكلاتهم التي آدت بهم إلى فقدان السيطرة على سلوكيات أطفالهم بل وانحرافها مثلما حدث مع طفل المرور.وقصّ حكاية أحد الأطفال الذين استطاعت"دور التربية" تعديل سلوكهم، إخراجهم للمجتمع بصورة سوية، هو"م.أ" 15 عامًا، والذي قضى داخل الدار عامان حتى تم تقويم سلوكياته وإعادة تأقلمه مع المجتمع.كان الطفل يحمل كراهية شديدة للمجتمع وخوف، ويفعل أفعال انحرافية تجاه الأطفال المحيطين به، مثلّ هذا الطفل لمشرف الدار تحدي شخصي جعله مُصرًا على تخليصه من ذلك السلوك الانحرافي وإعادة دمجه في المجتمع.قال: "حاولت التقرب منه يومًا بعد يوم وأشركته معي في كثير من الأنشطة اليومية، وبالفعل اعتاد عليّ الطفل وصارنا أصدقاء"، من خلال هذه الصداقة استطاع أيمن حسب قوله إمداد الطفل بالثقة بالنفس وتعزيزها داخله، وهو الأمر الذي أتى بثماره بالفعل إذ اختلفت شخصية الطفل اختلافًا كليًا بعد فترة من مكوثه بالدار، وأصبح شخصية اجتماعية يحبه جميع زملاؤه ويسندون إليه المهام الصعبة وأصبح سوي في أفعاله.حالة أخرى كانت نموذج ناجح للأطفال منحرفي السلوك سرد قصتها مشرف المؤسسة، لطفل 15 عامًا كان يعمل أهله في تجارة المخدارت، وبالتالي اندرج في بيع المخدرات والإصرار على تلك الجريمة في منطقته، حتى تم تسليمه للمؤسسة في أحدى الجرائم.وقال "أيمن": أعادنا تأهيل الطفل كليًا إذ كان لديه العديد من المشكلات النفسية والصحية قمنا تدريجيا بحله، حيث أنه احتاج فترة كبيرة من الرعاية الصحية العضوية والنفسية، والتي تمت له بالفعل، كما حرصت الدار على إبعاد الطفل تمامًا عن أهله نظرًا لتشكيلهما خطرًا كبيرا عليه".أضاف: " استطاع الطفل بعد مضي عامان من مكوثه بالدار الاعتماد الكامل على نفسه، والاستقلال بذاته إذ حصل على فرصة عمل بأحد سلاسل المطاعم الشهيرة، وانفصل عن المؤسسة مستقلًا بمسكن لذاته، ولازالت تربطه بها علاقة قوية يعمل المشرفين على متابعته باستمرار من أجل التعرف على احتياجاته بأي وقت وتلبيتها له، وكذلك يحرص هو على زيارة المؤسسة من حين لآخر معبًرا عن امتنانه لها".أحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المتخصصة في تعديل سلوك الأطفال المنحرفين، تقول نور مشرفة المؤسسة، إن الأمر يبدأ بكشف عضوي ونفسي، حتى يتم التأكد من أن سلوك الطفل العنيف أو المنحرف ليس بسبب خلل نفسي أو عضوي.أضافت: "يتم عمل حديث مع الأهل إذا توافر ذلك، لمعرفة المشاكل التي يعاني منها أوصلته إلى الجريمة، وهناك جلسات مخصصة للحديث مع الطفل، حيث أن الطفل يقيم فترة في المؤسسة، يحددها الطبيب المختص، ويتخللها جلسات علاج نفسي وتعديل سلوك من الأطباء المتخصصين".أوضحت: "لا نعتمد على الكيماويات نهائيًا فالطفل منحرف السلوك لا يأخذ أي أدوية بالمؤسسة ولكن يتم العمل على تعديل سلوكه فقط، وهو علاج معرفي سلوكي يقوم به اخصائي تعديل سلوك، وهو الذي يحدد طريقة علاج الطفل بعد الجلسة الأولى معه لاستكشافه وكيفية مقابلة السلوك المنحرف له بحلول، والمدة المقرر أن يقيم فيها الطفل داخل المؤسسة".أوضح محمد مظلوم مدير عام إدارة الدفاع الاجتماعي في وزارة التضامن، أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مصر لها أكثر من فرع، فهناك دور الأيتام، وهناك دور أطفال بلا مأوى، وهناك المؤسسات العقابية أو الأحداث، وأخيرًا مؤسسات الرعاية الاجتماعية شبه المغلقة، التي ظهرت وفق القرار الوزاري ٥١ لسنة ٢٠١٥.وقال،: يتم قبول الأطفال في الفئة العمرية 15 إلى 18 عامًا، موضحًا أنهم قد يأتوا بأمر من المحكمة أو بالتبليغ من أحد سواء باختلاف الجرائم أو السلوك المنحرف للطفل، ويتم السماح للأطفال بمتابعة العملية التعليمية المختلفة بالاستمرار في التعليم داخل المدراس التابعين لها، والسماح للأبناء بزيارة منزلية للأهل والأسرة.وتابع: بعد أخذ تصريح من النيابة لاستكمال التعليم أو الخروج لزيارة منزلية، وتجديد التصريح بشكل سنوي وفقًا لأمر الايداع، ونساعد في تعديل سلوك الطفل بتقديم كل أشكال الرعاية، لإعادة دمجه داخل المجتمع بشكل سوي.وأضاف: "جلسات تعديل السلوك هي عبارة جلسات دعم نفسي واجتماعي فردي وجماعي للأبناء المودعين داخل المؤسسة، كما يتم عمل جلسات نفسية واجتماعية مع الأسرة أيضًا حتى يتم تقبل الابن مره أخرى داخل أسرته، كما يتم ممارسة العديد من برامج المهارات الحياتية لمساعدة الأبناء على الدمج داخل المجتمع مرة أخرى، كما يتم متابعة الأطفال من خلال تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة الذي يتم استخدامه من أول دخول الطفل للمؤسسة حتى خروجه".وأشار إلى أن البرنامج هو العمل على وضع خطة مستقبلية للطفل تشمل تعليمه حرفة أو مهنة من خلال الورش المتواجدة داخل المؤسسة؛ لتوفير فرص عمل له بعد الخروج من والقدرة على الاعتماد على النفس، كما يقوم برنامج الرعاية اللاحقة بتوفير مساعدات مالية للأسرة لاستكمال الطفل مراحل تعليمه".واستطرد: "وأيضًا العمل على توفير المساعدات القانونية اللازمة للطفل وترفير سكن إذا تطلب الأمر، حتى يستطيع أن يعيش حياة كريمة داخل المجتمع وتكون المتابعة من خلال إخصائي الحالة وتستمر من ثلاث شهور إلى 6 شهور من خروج الطفل من المؤسسة ويتم إعداد تقارير تفصيلية بشكل منتظم".بسمه سليم اخصائية علم النفس وتعديل السلوك، قالت إن تعديل السلوك المؤسسي يعتمد على دراسة الحالة بحيث يتم تصنيف الأطفال على حسب درجة الانحراف في السلوك التي وصلوا إليها، حتى لا تختلط الحالة البسيطة مع المعقدة وتنجرف معها، وتصبح حالتين معقدتين، مشيرة إلى أنه بسبب قلة الإمكانيات يتم الخلط بالرغم من الجهود لمساعدة هؤلاء الأطفال، إلا أن فكره التصنيف تسهل عملية تعديل السلوك بنسبه كبيرة.وأضافت: "أن جرائم الأطفال لها منابع كثيرة منها الأهل سبب رئيسي لانحراف سلوك الطفل، والبيئة المنزلية والخارجية المحيطة للطفل، فإهمال الأم وعنف الأب هما أساس الانحراف"، مشيرًا إلى أن هنا يأتي دور المؤسسات العقابية في تعديل السلوك على هيئة جلسات يومية تتكون من جلسات الحديث والمناقشة، وأنشطة يومية، وتنمية المواهب حيث أن إشغال وقت الطفل فلا يكون هناك مجال للانحراف".تابعت: "المؤسسات العقابية تعيد تدوير عقل الأطفال بحيث تقلع ما تم زرعه من أخلاقيات سيئة، وتزرع أخلاقيات حميدة تساعد الطفل والمجتمع"، مشيرة إلى أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية هي أفضل وسيلة في تعديل السلوك طالما الوالدين والبيئة المحيطة بالطفل سليمة.وأشارت بسمة إلى أن الطفل البالغ 17 عامًا يعامل على أنه مجرم وليس حدث، يجب حبسه لأنه لا يستجيب لجلسات تعديل السلوك لأن برنامج السجن العادي يختلف عن المؤسسات العقابية وقد طالبنا بتعديل سن الأحداث للحد من جرائم من يدعون أنهم أحداث.وفقًا للمادة رقن 194 من قانون الطفل، فإن الطفل الذي تعدى سن الـ15 عامًا يعاقب كالمجرم وفق الجريمة التي ارتكبها بإيداعه السجن، أما الأطفال الأصغر سنًا لا يدخلون السجون في حالة المخالفة القانونية أو ارتكاب الجريمة ولكن يتم إيداعه داخل إحدى مؤسسات الرعاية أو المستشفيات العلاجية أو تكليفه بعمل للخدمة العامة بما لا يضر بنفسيته وصحته.