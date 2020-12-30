إجراء أكثر من 90 مليون اختبار للكشف عن «كورونا» في روسيا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان، عن إجراء أكثر من 90.2 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ انتشار الوباء في البلاد في مارس الماضي.وذكرت الهيئة الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن 663 ألفًا و398 شخصًا لا يزالون قيد المراقبة الطبية في عموم البلاد للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي، لافتًا إلى أنه تم إجراء 395 ألف اختبار لفيروس كورونا في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وحدها.وكانت روسيا بدأت في الخامس من ديسمبر الجاري، حملة تطعيم عامة ضد فيروس كورونا، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.يُذكر أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا شهد تراجعًا لليوم الرابع على التوالي بتسجيل السلطات الصحية 26 ألفًا و513 إصابة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 27 ألف إصابة أمس الثلاثاء، و27787 إصابة الإثنين، و28284 إصابة الأحد، و29258 إصابة السبت، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 16 ديسمبر الجاري.