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حوادث

شرطة البيئة تضبط 22.8 طن أسمدة زراعية فاسدة بالجيزة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:25 م
أسمدة زراعية فاسدة
أسمدة زراعية فاسدة
مريم جبل- عمرو المزيدى
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شنت شرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط المخالفات والخارجين عن القانون.

أسفرت الجهود عن ضبط قضيتين شركات أسمدة زراعية، بدون ترخيص، ومضبوطات بلغت (22،800 طن مواد خام ومنتج نهائي لأسمدة زراعية، 155 لتر مبيدات زراعية مجهولة المصدر وبدون بيانات)، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية، في الجيزة.

كما تم ضبط مصنع تدوير مخلفات بلاستيكية، بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية بمضبوطات بلغت (5،5 طن مواد خام ومنتج نهائى، مخلفات بلاستيكية، مجهولة المصدر بدون بيانات)؛ بالمخالفة لقانون البيئة وقانون الغش التجارى والتدليس.

كما أسفرت الحملات عن ضبط شركة للعطور والمنظفات بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الجيزة بمضبوطات بلغت (3،5 طن مواد خام، 11000 عبوة منتج نهائى عطور مجهولة المصدر بدون بيانات)، بالمخالفة لقانون البيئة وقانون الغش التجارى والتدليس.

و في مجال المواد الغذائية تم ضبط 6 شركات تعبئة مواد غذائية، بدون ترخيص، بنطاق مديرية أمن المنوفية، بمضبوطات بلغت 48،25 طن مواد غذائية، 2800 كرتونة مقرمشات مجهولة المصدر، بالمخالفة لقانون البيئة وقانون الغش التجارى والتدليس.

وفي مجال عوادم السيارات تم ضبط 21 سيارة بنطاق مديرية أمن الجيزة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات، انبعاث أدخنة كثيفة بالمخالفة لقانون البيئة، وضبط قضية زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا بنطاق المنطقة المركزية، وضبط 6 قضايا إلقاء المخلفات بالطريق العام بنطاق المنطقة المركزية.

و فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 25 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وضبط 12 وحدة نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وفى مجال الإجراءات الاحترازية، تم ضبط 33 قضية عدم إرتداء الكمامات الوقائية بنطاق المنطقة المركزية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.

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