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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الإمارات تسجل 1723 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:23 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات 206 آلاف و92 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 665 حالة، فضلًا عن تسجيل 1607 حالات تعافي؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 183 ألفًا و7 حالات.

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