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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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6 أنواع من الطعام تسبب السمنة المفرطة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:48 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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هناك عدد من الأطعمة التى تمثل خطرا متزايدا للإصابة بالسمنة المفرطة خاصة في حالة توافر العوامل التى تؤدي لها، مثل العوامل النفسية والوراثية وعدم الحركة، ونرصدها خلال السطور التالية:

- الأطعمة المصنعة:
الأطعمة التى تحتوي على نسبة سكر عالية، تؤدي لمشاكل صحية، لذا يُنصح بعدم تناولها وتبديلها بمكونات طبيعية.
-المشروبات الغازية:
تمثل المشروبات الغازية أثرا سلبيا كبيرا على الشخص، تحتوي على كمية مضاعفة من السكر، ومن المشروبات الغنية بالسكر ماء التونيك، عصائر الفاكهة، مشروبات الطاقة، والمشروبات الرياضية.
-الأطعمة المقلية:
الأشخاص الذين يتناولون أطعمة مقلية يكونوا عرضة بصورة أكبر للأمراض المزمنة.
-زبدة الفستق:
تناولها باعتدال أمر صحي لكن بصورة كبيرة يزيد نسبة الأملاح في الجسم، الدهون المهدرجة، السكر بشكل غير صحي.
-الحلويات
تعد الحلويات من الأطعمة التى تزيد من خطر الإصابة بالسمنة المفرطة، مثل البسكويت، الكعك المحلى، الدهون التى تحتوي على سعرات حرارية عالية.

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