6 أنواع من الطعام تسبب السمنة المفرطة
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:48 م
شيماء دهبطباعة
هناك عدد من الأطعمة التى تمثل خطرا متزايدا للإصابة بالسمنة المفرطة خاصة في حالة توافر العوامل التى تؤدي لها، مثل العوامل النفسية والوراثية وعدم الحركة، ونرصدها خلال السطور التالية:
- الأطعمة المصنعة:
الأطعمة التى تحتوي على نسبة سكر عالية، تؤدي لمشاكل صحية، لذا يُنصح بعدم تناولها وتبديلها بمكونات طبيعية.
-المشروبات الغازية:
تمثل المشروبات الغازية أثرا سلبيا كبيرا على الشخص، تحتوي على كمية مضاعفة من السكر، ومن المشروبات الغنية بالسكر ماء التونيك، عصائر الفاكهة، مشروبات الطاقة، والمشروبات الرياضية.
-الأطعمة المقلية:
الأشخاص الذين يتناولون أطعمة مقلية يكونوا عرضة بصورة أكبر للأمراض المزمنة.
-زبدة الفستق:
تناولها باعتدال أمر صحي لكن بصورة كبيرة يزيد نسبة الأملاح في الجسم، الدهون المهدرجة، السكر بشكل غير صحي.
-الحلويات
تعد الحلويات من الأطعمة التى تزيد من خطر الإصابة بالسمنة المفرطة، مثل البسكويت، الكعك المحلى، الدهون التى تحتوي على سعرات حرارية عالية.
- الأطعمة المصنعة:
الأطعمة التى تحتوي على نسبة سكر عالية، تؤدي لمشاكل صحية، لذا يُنصح بعدم تناولها وتبديلها بمكونات طبيعية.
-المشروبات الغازية:
تمثل المشروبات الغازية أثرا سلبيا كبيرا على الشخص، تحتوي على كمية مضاعفة من السكر، ومن المشروبات الغنية بالسكر ماء التونيك، عصائر الفاكهة، مشروبات الطاقة، والمشروبات الرياضية.
-الأطعمة المقلية:
الأشخاص الذين يتناولون أطعمة مقلية يكونوا عرضة بصورة أكبر للأمراض المزمنة.
-زبدة الفستق:
تناولها باعتدال أمر صحي لكن بصورة كبيرة يزيد نسبة الأملاح في الجسم، الدهون المهدرجة، السكر بشكل غير صحي.
-الحلويات
تعد الحلويات من الأطعمة التى تزيد من خطر الإصابة بالسمنة المفرطة، مثل البسكويت، الكعك المحلى، الدهون التى تحتوي على سعرات حرارية عالية.