6 أنواع من الطعام تسبب السمنة المفرطة

- الأطعمة المصنعة:

-المشروبات الغازية:

-الأطعمة المقلية:

-زبدة الفستق:

-الحلويات

هناك عدد من الأطعمة التى تمثل خطرا متزايدا للإصابة بالسمنة المفرطة خاصة في حالة توافر العوامل التى تؤدي لها، مثل العوامل النفسية والوراثية وعدم الحركة، ونرصدها خلال السطور التالية:الأطعمة التى تحتوي على نسبة سكر عالية، تؤدي لمشاكل صحية، لذا يُنصح بعدم تناولها وتبديلها بمكونات طبيعية.تمثل المشروبات الغازية أثرا سلبيا كبيرا على الشخص، تحتوي على كمية مضاعفة من السكر، ومن المشروبات الغنية بالسكر ماء التونيك، عصائر الفاكهة، مشروبات الطاقة، والمشروبات الرياضية.الأشخاص الذين يتناولون أطعمة مقلية يكونوا عرضة بصورة أكبر للأمراض المزمنة.تناولها باعتدال أمر صحي لكن بصورة كبيرة يزيد نسبة الأملاح في الجسم، الدهون المهدرجة، السكر بشكل غير صحي.تعد الحلويات من الأطعمة التى تزيد من خطر الإصابة بالسمنة المفرطة، مثل البسكويت، الكعك المحلى، الدهون التى تحتوي على سعرات حرارية عالية.