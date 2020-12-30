محافظ الفيوم: 120 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة، بلغ 120 ألفًا و681 طلبًا حتى الآن، مؤكدًا أنه يتم تقديم كل أوجه التسهيلات للمتقدمين.وأضاف محافظ الفيوم، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن «قانون التصالح على مخالفات البناء، يُعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم»، مناشدًا أصحاب المباني والعقارات المخالفة، بسرعة التقدم بطلبات التصالح، قبل نهاية المدة المحددة غدًا الخميس 31 ديسمبر 2020.