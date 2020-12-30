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حوادث

مكافحة المخدرات تشن حملات تستهدف بؤرة «السحر والجمال»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:25 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدى
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شنت مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عددًا من الحملات الأمنية الموسعة؛ بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى، الأمن العام»؛ لضبط تاجري المواد المخدرة ومروجها.

أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط «كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول» بحوزة شقيقين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج.

وضبط كمية من مخدر الأفيون، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة عاطل حال تواجده بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب في الإسماعيلية.

وضبط 24 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفين محمولين بحوزة عاطلين بالدقهلية، وضبط كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة عاطل حال استقلاله دراجة نارية من دون لوحات بدائرة مركز شرطة المنيا.

وتمكنت الجهود من ضبط كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، و10 هواتف محمولة، 3 أسلحة بيضاء، ميزان، عدد من طلقات الخرطوش بحوزة ثلاثة أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة المنيا.

وأسفرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة عاطل حال وجوده بدائرة قسم فيصل.

ضبط كمية من مخدر الآيس"- الشابو-، عدد من الأقراص المخدرة مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل حال وجوده بدائرة القسم.

ضبط كمية من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة لعقار التامول-، وعدد من الأقراص المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بحوزة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين.

وتمكنت الجهود من ضبط عدد من الأقراص المخدرة لعقار التامول، مبلغ مالى، وهاتف محمول، وسلاح أبيض بحوزة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل، حال وجوده بدائرة القسم.

وضبط كمية من مخدر الهيروين مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور حال تواجده بدائرة القسم.

وضبط كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة عاطل حال وجوده بدائرة قسم شرطة دمنهور.

وأثمرت الجهود عن ضبط 20 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفين محمولين بحوزة عاطلين، حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات بكفر الزيات.

وضبط كمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالى بحوزة عاطل، حال تواجده بطوخ، وضبط كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول بحوزة عاطل، حال وجوده بدائرة بطوخ.

وضبط كمية من مخدر الإستروكس، مبلغ مالى بحوزة عاطل، حال وجوده بدائرة المركز.

وأسفرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، وهاتف محمول بحوزة عاطل له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة القسم.

ونجحت جهود مجموعات العمل باستهداف البؤر الإجرامية بنطاق مديرتى أمن الشرقية والإسماعيلية المعروفة ببؤرة السحر والجمال، فضلًا عن ضبط كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة عاطل.

وضبط كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيقات.

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