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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مهندسين الإسكندرية» تتعاقد مع 33 جهة علاجية وتطلق 12 ندوة تثقيفية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:42 م
المهندس كريم الكسار
المهندس كريم الكسار
هبه عويضه
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نظمت لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة المهندس كريم الكسار، عددا من التعاقدات في إطار نشاط اللجنة عام 2020 وعددها 33 جهة علاجية جديدة، بينما تم تنظيم 12 ندوة تثقيفية ويوم صحي مجاني وحملات علاجية بالتعاون مع عدد من الجهات العلاجية، بالإضافة إلى المشاركة مع الحملات القومية مثل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والحملة القومية ضد الحصبة الألمانية.

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية إنه فى ظل أزمة كورونا لم تتوقف الأنشطة الصحية وتم تنظيم 3 ندوات أونلاين في أزمة الكورونا، كما تم عقد 28 بروتوكولا مع جهات علاجية بموجب كارنية النقابة.

وأضاف أنه فى إطار مساعدة شباب المهندسين تم عقد القرض الحسن للمهندسين تسهيلا عليهم في ظل أزمة كورونا، وفاز فيها 70 مهندسا بقرض بقيمة 10 آلاف جنيه، وفاز 60 مهندسا بقيمة قرض 5000 جنيه ليكون إجمالي قيمة القرض الحسن مبلغ مليون جنيه فقط لا غير، وتم إجراء القرعة علنيه من خلال البث المباشر على صفحة النقابة الرسمية.

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