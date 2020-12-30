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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

البابا تواضروس يهنئ الأنبا سرابيون باليوبيل الفضي لتأسيس إيبارشية لوس أنجلوس

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:21 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا عبر تطبيق زووم مع الحبر الجليل الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس، جنوب كاليفورنيا وهاواي بالولايات المتحدة الأمريكية والأنبا سوريال، الأنبا كيرلس والأنبا أبراهام الأساقفة العمومين للولايات المتحدة الأمريكية؛ إضافة إلى كهنة الإيبارشية وزوجاتهم.

وفى بداية الاجتماع قدم الأنبا سرابيون الشكر لقداسة البابا تواضروس على رعايته الأبوية لأبناء الكنيسة وقيادته وقراراته الحكيمة الخاصة بالأمور المتعلقة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية خارج مصر.

وقد قدم قداسة البابا تواضروس الثانى خلال كلمته الروحية الشكر والتهنئة للأنبا سرابيون بمناسبة مرور ٣٥ عامًا على سيامته أسقفًا، اليوبيل الفضي بمرور ٢٥ عامًا على تأسيس الإيبارشية، وأيضًا التهنئة بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء حث قداسته الآباء على تخصيص وقت لخدمة الرب فى ظل التحديات التي تواجهها دول العالم الآن، والعمل على أن تسير الأمور بالمحبة وفى نهاية حديثه قام قداسته بالإجابة على أسئلة الآباء الكهنة.

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