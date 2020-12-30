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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«عرب نيوز»: تركيا لم تعد الاختيار المفضل للسياح السعوديين

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:16 م
السياح السعوديين
السياح السعوديين
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة «عرب نيوز» السعودية، أن السعوديين معروفون برحلاتهم الترفيهية، ولكن فيروس كورونا وعمليات الإغلاق الناتجة عن ذلك كان له تاثير على صناعة السياحة العالمية.

وتابعت أنه مع توفر اللقاحات ضد العدوى المميتة، فإن هناك آمالا كبيرة في إحياء الصناعة، وينتظر السعوديون بفارغ الصبر استكشاف العالم مرة أخرى وإعادة زيارة وجهاتهم المفضلة.

وأضافت الصحيفة أن تركيا كانت ذات يوم من بين الوجهات المفضلة للسعوديين، ولكن لأسباب أمنية، لن تكون الدولة العابرة للقارات خيارًا.

وأدت المخاوف الأمنية إلى الإضرار بقطاع السياحة في تركيا، كما أدى انخفاض عدد السياح إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية في البلاد.

وبحسب أرقام وزارة الثقافة والسياحة التركية، فقد انخفض عدد السياح السعوديين الذين زاروا البلاد بشكل كبير في أغسطس من العام الماضي بأكثر من 28 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

علاوة على ذلك، انخفض عدد الوافدين من الإمارات العربية المتحدة بنسبة 16% تقريبًا خلال نفس الفترة.

وذكر تحذير أمني نشرته السفارة الأمريكية في تركيا في أكتوبر أنها تلقت تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية وعمليات اختطاف محتملة ضد رعايا أجانب في إسطنبول.

ونصحت البعثة الأمريكية مواطنيها "بتوخي الحذر الشديد في الأماكن التي قد يتجمع فيها الأمريكيون أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز التسوق".

وحثت المواطنين الأمريكيين على توخي اليقظة وتجنب الحشود والاطلاع على محيطهم والبقاء في حالة تأهب في المواقع التي يرتادها الأجانب ومراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة التحديثات.

كما نشرت السلطات السعودية العديد من إرشادات السفر لمواطنيها الذين يزورون البلاد هذا العام بعد أن تعرض بعضهم للسرقة والاحتيال.

وقال صلاح سالم، مدرس سعودي، إن تركيا بلد جميل حقًا، لكن لا يمكن للمرء أن يشعر بالأمان هناك بعد الآن.

وتابع: "لقد زرت تركيا ثلاث مرات وأعجبت بطبيعتها.. ومع ذلك كانت زيارتي لعام 2017 تجربة مروعة، ما جعلني أستبعدها من اختياراتي المستقبلية".

وأضاف: "لاحظت أن العديد من أصحاب المتاجر الأتراك بدأوا في بيع سلعهم بأسعار أعلى، وعندما سألت صديقًا تركيًا عن سبب حدوث ذلك، أجاب: "أصبحت الحياة صعبة على الشعب التركي، وهؤلاء الناس يحاولون الاستفادة من وجودك كسائح من دولة غنية"، صدمني ذلك بالطبع".

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