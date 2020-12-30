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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: ارتفاع إصابات إنفلونزا الطيور إلى 21 حالة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:36 م
جريدة الدستور
وكالات
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تواجه فرنسا تفشيا لإنفلونزا الطيور، منذ عدة أسابيع، وتم تسجيل 21 حالة لسلالة "إتش.5.إن8" شديدة العدوى من الفيروس المسبب لإنفلونزا الطيور، بين مزارع دواجن وأصحاب الحيوانات الأليفة، طبقا لما ذكرته وزارة الزراعة في البلاد، في بيان، تم إرساله بالبريد الالكتروني، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ويشمل ذلك 12 مزرعة مصابة في مناطق لاند وفيندي ودو- سيفر والبرانس- العليا منذ 21 نوفمبر.

وتسمح فرنسا الآن لرؤساء الشرطة بإصدار أوامر بإجراء عملية إعدام وقائية للدواجن بالقرب من المزارع التي تظهر بها حالات تفش مؤكدة، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

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