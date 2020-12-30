الغردقة: 40 مليون جنيه لدعم قطاع الكهرباء بالمدينة

أعلن اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، اعتماد 40 مليون جنيه لخطة قطاع الكهرباء بالمدينة للعام المالي الحالي، وذلك لتدعيم مختلف أحياء وشوارع المدينة والمناطق السكنية بالمدينة.وأضاف رئيس مدينة الغردقة، أنه سيتم إحلال وتجديد عدد من أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة وإنارة المناطق المحرومة في مناطق شمال الأحياء، وحي جنوب وحي شمال، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة جديدة بطريق الغردقة- الجونة حتى الكمين الشمالى ومنطقة الكوثر.وأوضح وجدى أن خطة تدعيم قطاع الكهرباء تشمل المناطق الشعبية والمناطق التى يتم فيها تطوير العشوائيات.