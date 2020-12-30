استياء فى إسطنبول التركية بعد مقتل أستاذة جامعية

أثارت حادثة قتل أستاذة جامعية، استياءً كبيرًا في إسطنبول التركية.وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن المحاضرة الجامعية، إيلين سوزر، قتلت في منزلها الكائن في حي مالتبيه في إسطنبول، على يد شخص مشتبه به، وزعم أنه صديقها السابق.وشغلت «سوزر» منصب مساعد عميد كلية التربية في جامعة إيدن في إسطنبول، وتعتبر محاضرة رئيسية في السلك التعليمي بتركيا، وخاصة في مجال تعليم وتدريب الأطفال، ومؤخرًا في برامج التعليم عن بعد، بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.من جانبها، أصدرت جامعة إيدن التركية بيانًا حول حادثة قتل المحاضرة الجامعية فيها، وقالت إن «مثل هذه الجرائم باتت تتصاعد في السنوات الأخيرة في البلاد، وضحاياها من النساء وآخرهم سوزر».