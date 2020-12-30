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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طبيب أطفال: الرضاعة الطبيعية تعزز مناعة الأمهات والرضع من كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:38 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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قال الدكتور أحمد شرابي، استشاري الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى كفر الشيخ العام، أن الرضاعة الطبيعية هي فرصة للنجاة من فيروس كورونا المستجد بالنسبة للأم المرضعة والطفل الرضيع، وأن خطر الإصابة بالنسبة لهما أقل بكثير من الأم التي ترضع طفلها لبنا صناعيا.

وكشف استشاري الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى كفر الشيخ العام، في تصريحات لـ "الدستور"، أن الرضاعة الطبيعية تحسن مناعة الطفل بطريقة مباشرة بسبب الأجسام المضادة الموجودة في اللبن فإنها تقوي مناعته ومن شأنها أن تمنع بنسبة كبيرة إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولو حدث وأصيب فتكون الإصابة خفيفة جدا ويتعافى منها سريعا، وأما فيما يخص الأم فإن الرضاعة الطبيعية تحسن مناعتها بطريقة غير مباشرة لجعلها الحالة العامة والصحية لها أفضل من غيرها

وتابع " شرابي"، أنه بتحسين الحالة النفسية للأم فإن ذلك ينعكس على مناعتها ويجعلها أفضل، ومن شأن الرضاعة الطبيعية أيضا أن تمنع إصابة الأم بأي أمراض مزمنة خلال فترة رضاعتها، لافتا إلى أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد كثيرة جدا بالنسبة للأم والطفل على السواء.

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