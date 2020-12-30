وزير خارجية الوفاق: طلبنا من موسكو دعم اتفاق انسحاب المقاتلين الأجانب

قال وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الأربعاء، أن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية وحساسة، مشيرا إلى سعي طرابلس لم شمل جميع الليبيين، وتوحيد الصفوف للتوصل إلى حل شامل.و أوضح وزير خارجية حكومة الوفاق، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في موسكو،على التزام كافة الأطراف بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، ولفت إلى أنه طالب روسيا، بدعم الاتفاقات الخاصة بانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، بعدما أحاط لافروف بتطورات اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5.من جهته قال وزير الخارجية الروسي، إنه يتعين على الليبيين اتخاذ خيار تاريخي لصالح إنهاء الصراع بين الأشقاء، والمصالحة الوطنية والبناء المشترك لدولة مستقرة ومزدهرة.وشدد "لافروف" على اهتمام بلاده بتقديم أقصى قدر من المساعدة لليبيا، مشيرا إلى أن اجتماعه مع سياله هذا يأتي في وقت مناسب للغاية، وفي وقت يتم فيه تقرير مصير بلدكم دون مبالغة، وكان قد انتقد أمس البطء في تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، واصفا الأمر بأنه يثير القلق.كما دعا إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية في ليبيا، وذلك بعد ساعات من اجتماعه بنظيره التركي، حيث أكد الطرفان توافقهما في العديد من الملفات.