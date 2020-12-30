«التضامن» تتعاون مع الحماية المدنية لتدريب العاملين بالحضانات بالوادي الجديد

أكد محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إنه تم التعاون بين مديرية التضامن بالمحافظة والحماية المدنية لتدريب العاملين بدور الحضانات مجانا، بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.واستجابت إدارة الحماية المدنية بالوادي الجديد، تحت قيادة العميد حسام القرنشاوي، لطلب مديرية التضامن بتدريب العاملين بدور الحضانات على مستوى المحافظى بالمجان، للنهوض بمنظومة العمل الاجتماعي بالمحافظة.ووجه مدير مديرية التضامن الشكر والتقدير لجميع العاملين بالحماية المدنية وعلى رأسهم قائد المنظومة لهذا التعاون المثمر والبناء في خدمة المحافظة وأبناءها.