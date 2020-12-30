الفيلم المصري «هش» يفوز بمنحة «follow the Nile»

تم اختيار مشروع فيلم "هش" للمخرجة المصرية سالي أبو باشا، للاشتراك في برنامج follow the Nile لتطوير المشاريع السينمائية الطويلة، البرنامج يتم دعمه من مؤسسة روبرت بوش الألمانية،وهو من نوعية أفلام "creative documentary"، عن مجتمع خاص من الأمهات والأبناء تحكمهم ظروف مرض الجلد الفقاعي لهم حياة خاصة وتفاصيل وهموم مختلفة.و يوضح الفيلم من خلال شخصيات ياسمين السمرة، وهناء السادات، وعبد الرحمن وحيد رحلة مرضى الجلد الفقاعي، الفيلم يتم تطويره في برنامج "follow the Nile" مع "metnros" وصناع أفلام "Sam Soko"، وميريام سانين منتجة أفلام لبنانية والتي انتجت الفيلم الوثائقي المصري "أمل"، والفيلم تخرجه وتنتجه سالي أبوباشا، ومنتجين مشاركين لمى بدوي وفلونيا تليجراف. ومدير تصويره محمد عمر.