ماذا حققت مصر في قطاع الاتفاقيات الخارجية خلال 2020؟

حققت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عدد من الإنجازات خلال عام ٢٠٢٠.وترصد "الدستور" في سطور أبرز تلك الإنجازات: قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية• الإعلان عن بدء الإعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور اعتبارًا من أول شهر سبتمبر 2020، وذلك فى إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع والذي يضم كل من البرازيل والأرجنتين واروجواي وباراجواي، واهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمة B من الاتفاق تتضمن الاسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي.• تمثيل مصر في الاجتماعات الخاصة بتجارة الخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة القارية لأفريقيا.• تمثيل مصر في الاجتماعات الافتراضية التنسيقية لمجموعة الـ 77+ الصين وكذا الاجتماعات الغير رسمية مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) والمجموعة العربية التفاوضية.• إعداد المواقف التفاوضية في مفاوضات دعم مصايد الأسماك.• ترأس والمشاركة في الاجتماع الاستثنائي للجنة التجارة والجمارك في إطار الكوميسا.• تمثيل مصر في اجتماعات التجارة في السلع في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA.• التنسيق مع الجهات الوطنية ومجتمع رجال الاعمال والغرف التجارية والصناعة لتعميم الملخص الوارد من الانكتاد بشأن الآلية الالكترونية لرصد ومتابعة وإزالة العوائق غير الجمركية على التجارة في إطار الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.• متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الجمركية وكذا متابعة الموضوعات الفنية (المشغل الاقتصاد المعتمد-أنشاء نظام احصائي-شهادات المنشأ الإلكترونية-التعاون في مجال الإجراءات الجمركية وتكنولوجيا المعلومات-تسهيل التجارة) والخاصة بالتعاون بين دول أغادير في المجال الجمركي.• الإعداد لاجتماعات أجهزة صنع السياسات بالكوميسا ومتابعة الموقف التفاوضي لها.• متابعة الموقف الحالي من تطبيق شهادات المنشأ الإلكترونية كأحد آليات تسهيل التجارة في إطار الكوميسا متابعة الملف التفاوضى والمشاركة في الجولة الثالثة عشر لمفاوضات قواعد منشأ منطقة التجارة الحرة الافريقية الكبرى في أديس أبابا – أثيوبيا.• التنسيق المستمر مع نقاط الإتصال المعتمدة لدي الدول الأعضاء في الإتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين من أجل العمل على حل كافة المشاكل التي تواجه الصادرات المصرية وكذا المشاكل التي تواجه الواردات المصرية حل تقدم المستوردين المصريين بشكاوى في هذا الشأن.• تمثيل مصر في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بإتفاقية تيسر وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.• تمثيل مصر خلال إجتماعات مجموعة عمل قواعد منشأ الكوميسا والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.• إعداد قواعد المنشأ التفضيلية التي تم الاتفاق عليها في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تمهيدًا لدخولها حيز النفاذ.• المشاركة في الاجتماع الأول للجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية.• المشاركة في جولة مفاوضات مع الجانب البريطاني بوزارة الخارجية في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك للتفاوض بشأن ملحق قواعد المنشأ المزمع إضافته إلى اتفاقية الشراكة الجديدة معها.