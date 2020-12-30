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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:42 م
كورونا
كورونا
هبه محمد
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الأعراض الجديدة لفيروس كورونا في مصر، اكتشف العلماء مؤخرًا السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، لذلك تحركت مؤشرات البحث على جوجل  من قبل المواطنين لمعرفة الأعراض الجديدة لفيروس كورونا حتى يتجنب المواطن العدوى الوبائية الجديد، وبدأت السلالة الجديدة لفيروس كورونا بالانتشار في بريطانيا وانتقلت لدول أخرى، لتشكل خطورة كبيرة على العالم وعلى مستقبل عمل اللقاحات ومدى فاعليتها لمواجهة السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور.

وفي الوقت الحالي يعمل العلماء والباحثين على تحديد مصدر المتغير الجديد لفيروس كورونا القاتل، حيث كشفت هيئة الصحية البريطانية ( NHS ) عن اكتشاف 7 أعراض جديدة لسلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور، وذلك بخلاف الأعراض الأكثر شيوعًا، وذلك وفقًا لما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا ( timesof India ).

ويعرض لكم " الدستور " في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات عن الأعراض الجديدة لفيروس كورونا في مصر، وذلك بعد انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور.

تعرف على الأعراض الجديدة لفيروس كورونا في مصر

1 - فقدان الشهية.

2 - الصداع الشديد في الرأس.

3 - اسهال مستمر.

4 - إعياء.

5 - طفح جلدي.

6 - آلام في العضلات.

7 - تشوش ذهني.

ووفقًا لباحث في هيئة الصحة البريطانية ( NHS )، إذا ظهرت أي أعراض من الأعراض المعلن عنها يجب أن يعزل المصاب نفسه فورًا ومن الأفضل إجراء اختبار في أسرع وقت.

السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور

قالت هيئة الصحية البريطانية ( NHS )، في تقريرها إن فيروس كورونا المتحور يتضمن طفرة جينية في بروتين ( سبايك ) يمكن أن يكون سببًا في الإنتشار الفوري والسهل للفيروس المتحور بين الناس، وهذا يعني أن المتغير الذي تم تحديده في جنوب شرق إنجلترا ( بريطانيا ) يحمل 17 طفرة تؤثر على شكل الفيروس، بما في ذلك بروتين ( سبايك ) الذي يعطي عائلة فيروس كورونا اسمها في حين لم يتم تأكيد أي شئ آخر، لذلك اقترح العلماء والباحثين أن سلالة فيروس كورونا المتحور قد تكون السبب وراء الانتشار السريع للفيروس.

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