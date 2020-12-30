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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

القبض على عصابة شرطة مزيفة لسرقة المواطنين بالبساتين

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:04 م
القبض على عصابة
القبض على عصابة
مريم جبل- عمرو المزيدى
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نجحت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط متهمين بانتحال صفة مباحث لسرقة لسرقة المواطنين في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، يفيد بأنه حال سيره بأحد الشوارع اعترضت طريقه سيارة لم يتمكن من التقاط أرقامها يستقلها شخصان، وادعيا أنهما رجلي شرطة واستوليا منه على حقيبة يد بداخلها (هاتفي محمول، مبلغ مالي 700 دولار)، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما مستأجرة والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة وتم بإرشادهما ضبط الهاتفان المستولى عليهما لدى عميلهما.

كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقرا باستبدالهما المبلغ المالى المستولى عليه للعملة المحلية وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

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