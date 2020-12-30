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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط 2258 «كمامة وكحول ومستلزمات طبية» مغشوشة في الغربية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:18 م
مستلزمات طبية مغشوشة
مستلزمات طبية مغشوشة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تشكلت حملة تموينية من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارة تفتيش الصيادلة بكفرالزيات، وأسفرت عن تحرير محضر رقم ٣٣٤٦ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ كفرالزيات ضد المسئول عن محل مستلزمات طبية بمدينة كفرالزيات، وذلك لحيازته 2000 كمامة وعبوة كحول مجهولة المصدر ودون بيانات إنتاج وصلاحية بغرض البيع.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري للمواطنين، وبناءً على المعلومات الواردة للسيد المهندس وكيل وزارة التموين بالغربية وتحريات الرقابة الإدارية والتي مفادها قيام بعض المسئولين عن محال ومخازن بيع المستلزمات الطبية بتداول وعرض للبيع مستلزمات طبية وكحول مغشوش وكمامات طبية مجهولة المصدر وتضر بصحة مستخدميها مستغلين جائحة كورونا التي تمر بها البلاد بغرض التربح.

وفي ذات السياق، تم تحرير محضر رقم ٣٣٤٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ كفرالزيات ضد المسئول عن محل بيع مستلزمات طبية بمدينة كفرالزيات لحيازته بالمحل 258 كمامة وعبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على المضبوطات السابق ذكرها على ذمة النيابة العامة بإجمالي 2258 «كمامة وكحول ومستلزمات طبية»، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت الحملة تحت إشراف المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، يرافقه رئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفرالزيات ومفتشي قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفرالزيات بالاشتراك مع إدارة تفتيش الصيادلة بكفرالزيات تحت إشراف الدكتور خالد الأصيل مدير تفتيش الصيادلة بالغربية.

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