مصرع شخصين وإصابة 10 في انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 10 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها بالطريق الإقليمي بدائرة قسم أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ للواء أيمن هنداوي، مساعد المدير لفرقة العاشر من رمضان، من العميد أحمد العجوز، مأمور قسم شرطة أول العاشر، بانقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عمال باليومية بالطريق الإقليمي ببلبيس، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، فيما جرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.