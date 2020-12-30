كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين.. جديد «القومي للترجمة»

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من "كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين.. بعث بعد إندثار" تأليف جون لويس جانال، وترجمة سونيا محمود نجا.‎في مقدمة الكتاب يطرح الكاتب سؤالا: ماذا نصنع بذكرياتنا ؟، نحن ضحايا ما يتراكم ويتكدس في الذاكرة، ما تحويه المذكرات ويفيض عما نختزنه في أذهاننا، فقد أوجدت الذاكرة الاصطناعية لمجتمعاتنا قدرات غير سابقة على الاختزان غير انها في ذات الوقت أوجدت مشكلة استغلال المخزون، منوها عن الذاكرة التي تؤسسها الممارسات الاجتماعية الخاصة بالاحتفاء والإحياء والتنشئة على الذاكرة الجمعية التي تشكل للجمعيات والمجموعات والتجمعات هوية تعويضية.‎بحسب المؤلف،يتوجب التذكير بأن هذه الأنواع اّنفة الذكر تتطلب تنظيما وتحسينًا دائمين،وهلعًا من النسيان أضحت الذاكرة التي تتلاقى في الانشغال بها عدة علوم ؛مثل الانثربولوجيا وعلم الاجتماع والتاريخ والأدب وعلم النفس.‎على مدار 495 صفحة و4 أبواب و16 فصل،يعيد الكتاب اكتشاف لكم أدبي هائل تم اهماله وجهد واضح لجون – لويس جانال لوضع سياجات بين كافة انواع النصوص السرديه المتعلقه بالذات.‎الباب الأول "زمن الذكرى" يتضمن فصول" مذكرات نهاية القرن،التاريخ والذكراة والأجيال القادمة،خنادق الذاكرة،كيف تعاش الحياة، أما الباب الثانى "الزمن القابل للتذكر والجدير به"يتضمن فصول:"منعطف عام 1940،إحياء الذكرى واثارة الحماس ورد الاعتبار،باستثناء المذكرات،اى كتب تستحق أن تكتب، ديجول وكنز السيدة القومية"، والباب الثالث "زمن الذاكرة" يتضمن "متعة خطاب السلطة،جامع أجناس ادبية جديد لنصوص السرد الذاتي،في الماضي الأكثر من حاضر،منعطف التاريخ الخلاقي".‎الباب الرابع "الذاكرية" يتضمن فصول"عناصر من أجل علم اجتماع النوع الأدبي،إثبات الذات،نموذج تأليف،النصوص السردية الأناتاريخية"، أما الخاتمة تاتي بعنوان المؤرخ وهاوي الأدب.‎جون- لويس جانال، يعمل مدرسا للأدب الحديث بجامعة روان منذ عام 2014، تخصص في أعمال اندريه مالرو، سيمون دى بوفوار، إضافة للسيرة الذاتية والنوع الأدبي الخاص بالمذكرات وتاريخ الصلات بين الأدب والسينما، وكتب عددا من المقالات.‎مترجمة الكتاب الدكتورة سونيا محمود نجا،حاصلة على درجة الدكتوراة في اللغة الفرنسية واّدابها من جامعة الاسكندرية ودبلوم الترجمة من جامعة السوربون،عملت رئيسًا لقسم اللغة الفرنسية بكلية اللغات والترجمة بجامعة فاروس بالاسكندرية من 2008 وحتى 2014 لها عددا كبيرا من الاعمال المترجمة من الفرنسية عن العربية وأعمال مترجمة الى الفرنسية منها:"عمارة من أجل عالم متغير "،"يخت المحروسة " و"الإسلام دين الفطرة لطاهر الحداد ".